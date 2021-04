Hyundai Kona N - 280 CV per la Suv sportiva

(Di martedì 27 aprile 2021) Lapresenta il quarto modello della sua gamma: si tratta dellaN, la prima Suv a fregiarsi di questa sigla. La nuova versione della sport utility va ad affiancare le varianti ad alte prestazioni delle i20, i30 e Veloster, ma vanta specifiche soluzioni stilistiche e tecniche. La Casa coreana non ha ancora comunicato i prezzi dellaN, né la data di uscita, ma c'è aria di cambiamento per quanto riguarda le sportive del marchio. L'elettrificazione massiva coinvolgerà anche i modelli della gamma N: in futuro, infatti, potrebbero nascere delle versioni sportive con powertrain completamente elettrici e Fuel Cell. Aerodinamica aggressiva, interni personalizzati. La Suvsi basa sul restyling della, ma alla praticità di quest'ultima aggiunge tutta una ...

ha svelato laN , versione dall'animo sportivo del SUV compatto della Casa coreana. Primo modello a ruote alte ad abbracciare la filosofia sportiva della gamma N, ladiventa più cattiva e grintosa con tutta una serie di novità dal punto di vista stilistico, ma soprattutto tecnico e meccanico. Più lunga, con motore turbo e cambio automatico DCT La ...LaN è leggermente diversa in termini di dimensioni rispetto alla versione standard, essendo lunga 4,21 metri, dunque un centimetro in più; è larga 1,8 metri e alta 1,56 metri, con il ...Il sub-brand sportivo N di Hyundai ha grande successo tra gli appassionati. La sua gamma comprende i20 N, i 30 N e Veloster N ma come sappiamo i consumatori ...Nel video promozionale la Kona N di Hyundai guidata da un divertito N-man in tuta da pilota, scorrazza tra pista e città, il ragazzo sotto al casco si diverte come un matto, fa i pugni e gode, ...