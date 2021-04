House of Gucci: Salma Hayek è la maga Pina Auriemma nelle foto dal set di Roma (Di martedì 27 aprile 2021) Salma Hayek sfoggia un look inedito nel ruolo della sensitiva Pina Auriemma sul set di House of Gucci, biopic di Ridley Scott in lavorazione a Roma. Anche Salma Hayek ha fatto la sua comparsa sul set Romano di House of Gucci nel ruolo della maga Pina Auriemma, personaggio coinvolto nell'omicidio di Maurizio Gucci, come mostrano le nuove foto rubate delle riprese. nelle foto Salma Hayek, tutta vestita di velluto blu, sfoggia una chioma rosso prugna mentre parla al telefono. Pina Auriemma, sedicente ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021)sfoggia un look inedito nel ruolo della sensitivasul set diof, biopic di Ridley Scott in lavorazione a. Ancheha fatto la sua comparsa sul setno diofnel ruolo della, personaggio coinvolto nell'omicidio di Maurizio, come mostrano le nuoverubate delle riprese., tutta vestita di velluto blu, sfoggia una chioma rosso prugna mentre parla al telefono., sedicente ...

