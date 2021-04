House of Dragon: al via le riprese del prequel de Il Trono di Spade (Di martedì 27 aprile 2021) House of Dragon Fumata bianca per la produzione del prequel di Games of Thrones. Nelle scorse ore, gli account social del cult HBO hanno infatti annunciato l’inizio delle riprese di House of Dragon, nuovo capitolo della saga fantasy tratta dai libri di George R.R. Martin, che ha ideato la serie tv insieme a Ryan Condal. La storia, ambientata trecento anni prima rispetto a GOT, verrà poi trasmessa in Usa sul servizio streaming HBO Max nel 2022. Liberamente ispirata a Fire & Blood, il libro di Martin che in Italia è stato edito da Mondadori con il titolo Fuoco e Sangue, la serie avrà al centro della scena la dinastia Targaryen e spiegherà, di conseguenza, tutti gli eventi che hanno portato alla scoppio della Danza dei Draghi, ossia la guerra civile più volte accennata nella serie ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 aprile 2021)ofFumata bianca per la produzione deldi Games of Thrones. Nelle scorse ore, gli account social del cult HBO hanno infatti annunciato l’inizio dellediof, nuovo capitolo della saga fantasy tratta dai libri di George R.R. Martin, che ha ideato la serie tv insieme a Ryan Condal. La storia, ambientata trecento anni prima rispetto a GOT, verrà poi trasmessa in Usa sul servizio streaming HBO Max nel 2022. Liberamente ispirata a Fire & Blood, il libro di Martin che in Italia è stato edito da Mondadori con il titolo Fuoco e Sangue, la serie avrà al centro della scena la dinastia Targaryen e spiegherà, di conseguenza, tutti gli eventi che hanno portato alla scoppio della Danza dei Draghi, ossia la guerra civile più volte accennata nella serie ...

Advertising

DanieleMorandi4 : RT @SkyTG24: House of the Dragon, iniziata ufficialmente la produzione del prequel di GoT - VISIONAIRLauraB : #visionews #notizie #serietv Notizione per tutti i fan di #iltronodispade: iniziate le riprese dello spin-off… - gotItalia : Inizia la produzione per #Houseofthedragon! - KarloLanna : Al via alle riprese di House of Dragon, il prequel di Game of Thrones - statodelsud : House of the Dragon, iniziata ufficialmente la produzione del prequel di GoT -