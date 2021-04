Himorta | la storia della donna in costume da oltre 1 milione di followers più seguita in Europa diventa un fumetto

(Di martedì 27 aprile 2021) ROMA – È disponibile in tutte le librerie “La carta del fuoco” il primodi, l’influencerpiùd’in ambito cosplay condisu Instagram. Ilin uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea distessa e si avvale delle magnifiche illustrazioni concepite ad hoc da Stefania Macera in arte Chocoartist. Conosciuta come lainpiù amata ed’Italia, al secolo Antonella Arpa, è un fenomeno tutto italiano, unaunica nel suo genere che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico di tv e social vestendo i ...

Le idee disi riversano sulla carta attraverso le illustrazioni di Stefania Macera, in arte Chocoartist , per raccontare unaambientata in parte nel mondo reale ma con elementi fantasy.... intanto una domanda per chiarire a tutti: come mai questo nome? 'Il nomederiva da ... Cosa racconta e come nasce? 'Lanasce da una mia idea e dal mio desiderio di rendere la ...ROMA - È disponibile in tutte le librerie “La carta del fuoco” il primo fumetto di Himorta, l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con ...A Il Trono del Re inizia il question time, partendo da Planetary Omnibus. Arrivano poi il fumetto di Himorta, L'Oscuro Principe Azzurro, Middlewest 2 e altro ancora.