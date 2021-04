Higuain | morta la madre in Argentina | il motivo

Leggi su ck12

(Di martedì 27 aprile 2021), lutto per l’ex attaccante di Napoli e Juventus: èlaNancy a causa di una lunga malattia con la quale conviveva, attaccante dell’Inter Miami (Getty Images)Grave lutto per l’ex attaccante di Napoli e Juventus, Gonzalo. In, èlaNancy di 64 anni. La donna è deceduta a causa di una lunga malattia che negli ultimi tempi era peggiorata ulteriormente. Una malattia che negli anni ha provocato grande apprensione ade i suoi fratelli. Spesso infatti, il Pipita, era volato inper stare accanto allaimpegnata nel percorso di chemioterapia. View this post on Instagram A post ...