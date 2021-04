Higuain, lutto per il calciatore: morta la mamma a 64 anni (Di martedì 27 aprile 2021) lutto per l’ex di Napoli e Juventus Gonzalo Higuain è stato colpito, nelle ultime ore, dalla morte della mamma venuta a mancare a 64 anni dopo una lunga malattia. L’argentino, noto anche per aver giocato nel nostro campionato visto che ha vestito la maglia di Napoli e Juventus, attualmente veste la maglia dell’Inter Miami (squadra di David Beckham) con cui pochi giorni fa era andato a segno con il fratello Federico. La donna, Nancy si è spenta in Argentina dopo una lotta che andava avanti dal 2016 da quando le era stata diagnosticata una brutta malattia: era iniziato così il percorso di guarigione con cure e chemioterapia che però non sono bastati. Più volte lo stesso “Pipita”, anche quando giocava ancora a Torino era tornato per aiutare la mamma e per starle vicino. Nancy Zacarias era figlia del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 aprile 2021)per l’ex di Napoli e Juventus Gonzaloè stato colpito, nelle ultime ore, dalla morte dellavenuta a mancare a 64dopo una lunga malattia. L’argentino, noto anche per aver giocato nel nostro campionato visto che ha vestito la maglia di Napoli e Juventus, attualmente veste la maglia dell’Inter Miami (squadra di David Beckham) con cui pochi giorni fa era andato a segno con il fratello Federico. La donna, Nancy si è spenta in Argentina dopo una lotta che andava avanti dal 2016 da quando le era stata diagnosticata una brutta malattia: era iniziato così il percorso di guarigione con cure e chemioterapia che però non sono bastati. Più volte lo stesso “Pipita”, anche quando giocava ancora a Torino era tornato per aiutare lae per starle vicino. Nancy Zacarias era figlia del ...

