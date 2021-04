Harry e Meghan ad un concerto di beneficenza con Biden contro il Covid (Di martedì 27 aprile 2021) Il principe Harry e la moglie Meghan Markle parteciperanno con il presidente Usa Joe Biden e la first lady Jill ad un concerto di raccolta fondi per i vaccini anti - Covid che andrà in onda l'8 maggio. Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Il principee la moglieMarkle parteciperanno con il presidente Usa Joee la first lady Jill ad undi raccolta fondi per i vaccini anti -che andrà in onda l'8 maggio.

Advertising

leggoit : Harry e Meghan ad un concerto di beneficenza con Biden contro il Covid - RiccardoDePalo : Vax Live, Meghan e Harry lanciano il 'Live Aid' del Covid per vaccinare il mondo - GiuseppeScilan4 : @HuffPostItalia Meghan e Harry giocano, non divorziano. In una fase delicata di passaggio dei poteri sarebbe una scelta sbagliata. - shareattiva : RT @laviniaorefici: ??Monarchia, chi sale-chi scende ??cresce il gradimento per tutti i senior royals ??scendono (di poco rispetto al croll… - laviniaorefici : ??Monarchia, chi sale-chi scende ??cresce il gradimento per tutti i senior royals ??scendono (di poco rispetto al c… -