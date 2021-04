Guido Bertolaso lascia la Lombardia. Fontana: “Resterà responsabile della campagna vaccinale” (Di martedì 27 aprile 2021) Guido Bertolaso lascia la Lombardia. Dopo cento giorni il commissario incaricato della Regione per il piano vaccini anti Covid non sente più necessaria la sua presenza a Milano. Bertolaso tornerà fisicamente a Roma, ma continuerà a svolgere il suo ruolo di coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, seppur non a tempo pieno e con una presenza meno assidua sul territorio. La “macchina ormai è organizzata la Lombardia anche in questo ambito sta facendo da apripista, e sta dimostrando che le vaccinazioni massive funzionano con centri bellissimi, delle vere e proprie astronavi che stanno lavorando in tutte le province lombarde”, così a Quarta Repubblica su Rete 4 Guido ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021)la. Dopo cento giorni il commissario incaricatoRegione per il piano vaccini anti Covid non sente più necessaria la sua presenza a Milano.tornerà fisicamente a Roma, ma continuerà a svolgere il suo ruolo di coordinatorein, seppur non a tempo pieno e con una presenza meno assidua sul territorio. La “macchina ormai è organizzata laanche in questo ambito sta facendo da apripista, e sta dimostrando che le vaccinazioni massive funzionano con centri bellissimi, delle vere e proprie astronavi che stanno lavorando in tutte le province lombarde”, così a Quarta Repubblica su Rete 4...

