Gruppo Volkswagen - Avviata la costruzione di un nuovo stabilimento in Cina (Di martedì 27 aprile 2021) Il Gruppo Volkswagen ha avviato la costruzione di un nuovo stabilimento nella provincia di Anhui, in Cina. La fabbrica, destinata a diventare il terzo impianto cinese del costruttore, sarà dedicata alla produzione di veicoli elettrici basati sulla piattaforma Meb e dovrebbe essere completata entro la metà del 2022, mentre l'inizio delle operazioni è previsto per la seconda metà del 2023. L'obiettivo del 2025. Il sito, che sarà alimentato da fonti di energia rinnovabili, sorgerà su un'area di 500.000 m e in gran parte riutilizzerà gli edifici dismessi di un ex stabilimento della Jac, che verranno ristrutturati e ampliati. Il Gruppo Volkswagen ha dichiarato che lo stabilimento impiegherà circa 500 dipendenti e sarà di ...

