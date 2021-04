Grillo fuori controllo. "Si è pentito per il video su Ciro?". Occhio alle dita: il suo gesto all'inviata di Floris | Video (Di martedì 27 aprile 2021) Un Beppe Grillo fuori controllo a DiMartedì. Braccato dall'inviata di Giovanni Floris, la giornalista di La7 Emanuela Pendola, e raggiunto fino al cancello della sua casa al mare a Marina di Bibbona, in Toscana, il leader del Movimento 5 Stelle preferisce fuggire e non rispondere alle domande della giornalista. Si parla, ovviamente, di suo figlio Ciro, indagato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni, insieme a 3 amici. Una presunta violenza che sarebbe accaduta 2 anni fa, a luglio 2019, quando la comitiva era in vacanza nella villa di Grillo Senior a Porto Cervo. Una bruttissima storia a cui il comico e fondatore del M5s, dopo mesi di silenzio, ha deciso di replicare con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Un Beppea DiMartedì. Braccato dall'di Giovanni, la giornalista di La7 Emanuela Pendola, e raggiunto fino al cancello della sua casa al mare a Marina di Bibbona, in Toscana, il leader del Movimento 5 Stelle preferisce fuggire e non risponderedomande della giornalista. Si parla, ovviamente, di suo figlio, indagato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni, insieme a 3 amici. Una presunta violenza che sarebbe accaduta 2 anni fa, a luglio 2019, quando la comitiva era in vacanza nella villa diSenior a Porto Cervo. Una bruttissima storia a cui il comico e fondatore del M5s, dopo mesi di silenzio, ha deciso di replicare con un ...

ferruccio_zara : RT @cristalaltea: M5smutandati saltellanti agli ordini di Grillo grullo pirlante? Oh cirillino pisellino birichino L'hai fatta fuori dal v… - domenicogifuni : RT @giuseppe_genco: La verità comincia a venire fuori. Questo articolo vi aiuta a capire la strategia del finto comico. - LorenzoFloris96 : @Pericle2V @Antonius11 @Daniela15275808 @diMartedi @gaepedulla Esiste un video in cui Grillo racconta come 4 ragazz… - flagello15 : RT @cristalaltea: M5smutandati saltellanti agli ordini di Grillo grullo pirlante? Oh cirillino pisellino birichino L'hai fatta fuori dal v… - giuseppe_genco : La verità comincia a venire fuori. Questo articolo vi aiuta a capire la strategia del finto comico. -