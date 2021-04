Grillo e il video in difesa del figlio, Casalino: «Non avrei detto quelle cose, c’è una visione maschilista che va superata» (Di martedì 27 aprile 2021) «Non avrei detto quelle cose, non avrei usato quelle parole, ma non mi far esporre». Così Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, ha risposto a Le Iene in un’intervista in onda stasera su Italia 1. Il riferimento è al video diffuso dal fondatore del M5s Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro implicato in un’inchiesta per stupro insieme ad altri tre amici. «Sulle donne che durante il processo denunciano e diventano poi imputate? Credo effettivamente che ci sia una visione maschilista che va superata. La colpevolizzazione della vittima è un errore», dice ancora l’ex responsabile della comunicazione del M5s. Nell’intervista ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) «Non, nonusatoparole, ma non mi far esporre». Così Rocco, ex portavoce di Giuseppe Conte, ha risposto a Le Iene in un’intervista in onda stasera su Italia 1. Il riferimento è aldiffuso dal fondatore del M5s BeppeindelCiro implicato in un’inchiesta per stupro insieme ad altri tre amici. «Sulle donne che durante il processo denunciano e diventano poi imputate? Credo effettivamente che ci sia unache va. La colpevolizzazione della vittima è un errore», dice ancora l’ex responsabile della comunicazione del M5s. Nell’intervista ...

matteosalvinimi : #Salvini: la sottosegretaria grillina che mi accusa di aver visto il video dei fatti del figlio di Grillo, accusand… - matteosalvinimi : #Salvini: il video di Grillo? Non ha fatto un gran servizio al figlio e ha mancato di rispetto a milioni di donne,… - frafacchinetti : Ho visto il video di Grillo: SCANDALOSO. Ma ancor più SCANDALOSI sono quei personaggi dello spettacolo che tanto a… - FrancescoGesua7 : RT @Riccardo_Bocca: Continuo a leggere ossessivamente commenti sul video di Beppe #Grillo in difesa del figlio che prendono il via così: 'I… - alessioborghe71 : @CucchiRiccardo Il video di Grillo ti certifica che purtroppo ormai vale tutto. -