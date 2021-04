Grillo | Casalino | ' ha sbagliato ma un padre difende il proprio figlio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Io non avrei detto quelle cose", ma "uncheilcredo che sia normale, lo fanno tutti i genitori che hanno i propri figli con problemi giudiziari". Rocco, che non si era ancora espresso in nessun modo sullo sfogo pubblico del comico genovese, commenta il casonel servizio de 'Le Iene' di Roberta Rei e Marco Occhipinti in onda stasera, 27 aprile, in prima serata, su Italia1. "Succede a tutti gli esseri umani di sbagliare in un momento emotivo particolare, no?", dice. Che, incalzato dalle Iene, ammette: "Credo effettivamente che ci sia una visione maschilista in casi come questo per cui spesso si cerca di dare la colpa alle donne, e questa è una cosa che va superata. Quello era un video in ...