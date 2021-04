Greenpeace e ReCommon “chiudono” 11 filiali di Intesa SanPaolo per protesta: “Basta investire su gas, petrolio e carbone” (Di martedì 27 aprile 2021) Da un lato gli aiuti economici alle comunità colpite da eventi atmosferici straordinari, il sostegno alla ‘Green e Circular Economy’ e l’annuncio di voler contribuire al Green Deal europeo, dall’altro i legami finanziari con il settore dei combustibili fossili, principali responsabili della crisi climatica. Così, a Torino, Greenpeace e ReCommon protestano contro Intesa SanPaolo “chiudendo” simbolicamente 11 filiali di quella che definiscono la “Banca nemica del clima numero 1 in Italia” e affiggendo adesivi che denunciano le politiche del gruppo bancario, che investe in gas, petrolio e carbone. Il tutto alla vigilia dell’Assemblea dei soci che, spiega, l’organizzazione, “si terrà anche quest’anno a porte chiuse, nonostante tanti altri attori finanziari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Da un lato gli aiuti economici alle comunità colpite da eventi atmosferici straordinari, il sostegno alla ‘Green e Circular Economy’ e l’annuncio di voler contribuire al Green Deal europeo, dall’altro i legami finanziari con il settore dei combustibili fossili, principali responsabili della crisi climatica. Così, a Torino,no contro“chiudendo” simbolicamente 11di quella che definiscono la “Banca nemica del clima numero 1 in Italia” e affiggendo adesivi che denunciano le politiche del gruppo bancario, che investe in gas,. Il tutto alla vigilia dell’Assemblea dei soci che, spiega, l’organizzazione, “si terrà anche quest’anno a porte chiuse, nonostante tanti altri attori finanziari ...

