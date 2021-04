Green pass, come ottenerlo: necessarie due dosi di vaccino o tampone negativo (Di martedì 27 aprile 2021) Il certificato verde consentirà di circolare e di spostarsi anche da una zona gialla a una rossa. Di fatto è già attivo, ma potrà ottenerlo soltanto chi sia stato... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 aprile 2021) Il certificato verde consentirà di circolare e di spostarsi anche da una zona gialla a una rossa. Di fatto è già attivo, ma potràsoltanto chi sia stato...

Advertising

NicolaPorro : Non basta il pressing della Lega: con Draghi arriva il green pass e resta il #coprifuoco. Gli effetti saranno devas… - borghi_claudio : Come vi avevo detto non cambia con il nuovo decreto la possibilità di andare e venire da regioni rosse per motivi d… - repubblica : ?? Spostamenti tra Regioni, arriva il green pass. Ecco i tre modelli per vaccinati, guariti o negativi al test - midnightsilvia : RT @rej_panta: In questo anno 2020/21 è record di norme incostituzionali, da ultimi non per importanza, coprifuoco e green pass. Chi non si… - MariaLu91149151 : RT @borghi_claudio: E' chiaro che Burioni lavora per chi è contro i vaccini. Come trasformare un'idea discutibile come il green pass in un… -