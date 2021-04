Gravina fa il pieno di incarichi e il suo stipendio passa da 36 000 euro a 390 000 euro l’anno

(Di martedì 27 aprile 2021) E’ il momento di. Il Presidente federale è uscito fortissimo dallo scossone Superlega, approfittandone per farsi eleggere con un plebiscito anche nell’Esecutivo UEFA (è stato il più votato in assoluto) e per rinsaldare la sua posizione al comando del calcio italiano. All’ordine del giorno del Consiglio federale di ieri, che ha varato tra l’altro la nuova norma anti-Superlega e il divieto di multiproprietà tra club professionistici, c’era anche la rimodulazione del suo, scrive Calcio e Finanza, fino ad ora percepiva un’indennità di 36milalordi. “In ossequio al principio della trasparenza e a quello della corretta amministrazione cui si ispira l’agire della Federazione e dei suoi Settori, il Consiglio Federale ha deliberato di riconoscere un ...

Come anticipato ieri da Il Messaggero dalla prossima stagione l'idea è quelli di non superare l'80% dei costi rapportati al monte ricavi Il presidente Gravina vuole accelerare la riforma: serie A a 18 ...In sostanza, si tratta di una regola che priverà i club, che vorranno partecipare ad una competizione che non sia della Uefa o della Fifa, dell'affiliazione alla Serie A. Nella giornata di ieri il Con ...