Grave lutto per il famoso vip: è morta la madre. Di chi si tratta e cos’è successo (Di martedì 27 aprile 2021) lutto per l’ex bomber di Real Madrid, Napoli e Juventus Gonzalo Higuain: è morta in queste ore in Argentina a 64 anni la mamma Nancy, dopo una lunga malattia. Una noticia muy triste: falleció Nancy, esposa de Jorge Higuaín y madre de Gonzalo, Federico, Nicolás y Lautaro. Mucha fuerza a la familia. pic.twitter.com/PoVLiRLE0r— Diario Olé (@DiarioOle) April 27, 2021 Una lunga malattia La donna si è spenta in Argentina dopo una lunga battaglia contro la malattia che le era stata diagnosticata nel 2016 dando inizio ad un lungo calvario fatto di dolori, cicli di chemioterapia e cure speciali. Solo pochi giorni fa, Gonzalo aveva parlato delle condizioni di salute della sua mamma a La Nacion, sottolineando il suo essere estremamente combattiva anche in questa occasione: “Sta bene, sta bene, e noi preghiamo sempre per lei. È ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 aprile 2021)per l’ex bomber di Real Madrid, Napoli e Juventus Gonzalo Higuain: èin queste ore in Argentina a 64 anni la mamma Nancy, dopo una lunga malattia. Una noticia muy triste: falleció Nancy, esposa de Jorge Higuaín yde Gonzalo, Federico, Nicolás y Lautaro. Mucha fuerza a la familia. pic.twitter.com/PoVLiRLE0r— Diario Olé (@DiarioOle) April 27, 2021 Una lunga malattia La donna si è spenta in Argentina dopo una lunga battaglia contro la malattia che le era stata diagnosticata nel 2016 dando inizio ad un lungo calvario fatto di dolori, cicli di chemioterapia e cure speciali. Solo pochi giorni fa, Gonzalo aveva parlato delle condizioni di salute della sua mamma a La Nacion, sottolineando il suo essere estremamente combattiva anche in questa occasione: “Sta bene, sta bene, e noi preghiamo sempre per lei. È ...

