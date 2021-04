Grave lutto per Gonzalo Higuain: morta la madre, malata di cancro (Di martedì 27 aprile 2021) Il mondo del calcio si stringe attorno a Gonzalo Higuain: il campione attualmente in forza all’Inter Miami (dopo svariati anni in terra tricolore) infatti è stato colpito da un terribile lutto. La madre, Nancy, già malata da diverso tempo, è mancata a soli 64 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Nel 2016 a Nancy Higuain fu diagnosticato un cancro e da allora è cominciato un lungo calvario fatto di medicinali, cicli di chemioterapia e anche di cure speciali. Nancy Zacarias era figlia di José Zacarias, che era un insegnante di boxe, ed era anche la sorella di Claudio Zacarias, ex-calciatore della squadra argentina del San Lorenzo, la stessa squadra tifata da Papa Francesco. Nancy era molto legata sia a Gonzalo sia a ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 aprile 2021) Il mondo del calcio si stringe attorno a: il campione attualmente in forza all’Inter Miami (dopo svariati anni in terra tricolore) infatti è stato colpito da un terribile. La, Nancy, giàda diverso tempo, è mancata a soli 64 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Nel 2016 a Nancyfu diagnosticato une da allora è cominciato un lungo calvario fatto di medicinali, cicli di chemioterapia e anche di cure speciali. Nancy Zacarias era figlia di José Zacarias, che era un insegnante di boxe, ed era anche la sorella di Claudio Zacarias, ex-calciatore della squadra argentina del San Lorenzo, la stessa squadra tifata da Papa Francesco. Nancy era molto legata sia asia a ...

