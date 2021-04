Grave lutto per Gabriel Garko: morto il padre, Rosalinda Cannavò, Gabriele Rossi ed Eva Grimaldi vicini nel dolore (Di martedì 27 aprile 2021) L’attore Gabriel Garko è stato colpito da un Grave lutto familiare. E’ stato lui stesso ad annunciare questa mattina, attraverso i suoi social, la morte dell’amato padre, condividendo un post su Instagram e ricordandolo con una serie di scatti del passato che lo vede insieme alla madre e di un’ultima foto di loro tre felici.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 aprile 2021) L’attoreè stato colpito da unfamiliare. E’ stato lui stesso ad annunciare questa mattina, attraverso i suoi social, la morte dell’amato, condividendo un post su Instagram e ricordandolo con una serie di scatti del passato che lo vede insieme alla madre e di un’ultima foto di loro tre felici.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

