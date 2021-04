Grande rimonta, resta il rammarico perché avremmo potuto lottare per lo scudetto (Di martedì 27 aprile 2021) Cesare – Contro il Torino un Napoli a lunghi tratti addirittura spettacolare. Oltre ai due gol abbiamo preso due pali interni e creato tante occasioni da gol concedendo poco all’avversario. E sempre a merito del Napoli va ricordato che il Torino era motivatissimo essendo impelagato nella lotta per la retrocessione e veniva da ottime prestazioni. Guido – Tutto vero. A voler trovare a tutti i costi il pelo nell’uovo c’è da dire che il Napoli doveva chiudere la partita con il terzo goal senza rischiare di far rientrare in partita il Torino. Tra l’altro qualche altro goal ci avrebbe fatto comodo in caso di differenza reti per la lotta Champions. Cesare – Ma entriamo nel merito. Grande partita di Osimhen, atleticamente devastante, anche se il Torino gli ha lasciato molti spazi. Gran primo tempo di Zelinski poi in calo nel secondo tempo e sostituito dopo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) Cesare – Contro il Torino un Napoli a lunghi tratti addirittura spettacolare. Oltre ai due gol abbiamo preso due pali interni e creato tante occasioni da gol concedendo poco all’avversario. E sempre a merito del Napoli va ricordato che il Torino era motivatissimo essendo impelagato nella lotta per la retrocessione e veniva da ottime pzioni. Guido – Tutto vero. A voler trovare a tutti i costi il pelo nell’uovo c’è da dire che il Napoli doveva chiudere la partita con il terzo goal senza rischiare di far rientrare in partita il Torino. Tra l’altro qualche altro goal ci avrebbe fatto comodo in caso di differenza reti per la lotta Champions. Cesare – Ma entriamo nel merito.partita di Osimhen, atleticamente devastante, anche se il Torino gli ha lasciato molti spazi. Gran primo tempo di Zelinski poi in calo nel secondo tempo e sostituito dopo ...

