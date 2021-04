Gran Bretagna, le montagne russe si bloccano a oltre 60 metri di altezza: gruppo di visitatori costretto a scendere a piedi – Video (Di martedì 27 aprile 2021) Bloccati a oltre 60 metri d’altezza e poi costretti a scendere a piedi. È quanto accaduto a un gruppo di visitatori del parco divertimenti di Blackpool Pleasure Beach, in Gran Bretagna, mentre erano sulle montagne russe chiamate Big One. L’attrazione si è improvvisamente bloccata, come si vede dalle immagini, e quindi i ragazzi sono stati fatti scendere a piedi dalla scala di sicurezza laterale ai binari. Non tutti però ci sono riusciti, alcuni, pochissimi a giudicare dalle immagini, sono rimasti bloccati in attesa dei soccorsi. I Video sono impressionanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Bloccati a60d’e poi costretti a. È quanto accaduto a undidel parco divertimenti di Blackpool Pleasure Beach, in, mentre erano sullechiamate Big One. L’attrazione si è improvvisamente bloccata, come si vede dalle immagini, e quindi i ragazzi sono stati fattidalla scala di sicurezza laterale ai binari. Non tutti però ci sono riusciti, alcuni, pochissimi a giudicare dalle immagini, sono rimasti bloccati in attesa dei soccorsi. Isono impressionanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SkySportF1 : ULTIM’ORA FORMULA1, APPROVATA GARA SPRINT DEL SABATO PER 3 GP. POSSIBILE PARTENZA IN GRAN BRETAGNA #SkyMotori #F1 #Formula1 - Agenzia_Ansa : In India arrivati i primi aiuti dalla Gran Bretagna. Tra questi 100 ventilatori e 95 concentratori di ossigeno #ANSA - ilfattovideo : Gran Bretagna, le montagne russe si bloccano a oltre 60 metri di altezza: gruppo di visitatori costretto a scendere… - loris_assi : Morti #COVID (in migliaia) e rispetto alla popolazione (*): 587 #USA, 177 392 #Brasile, 184 215 #Messico, 167 1… - giuspeali : RT @Corriere: Tornano i turisti: boom di affitti in Sicilia e Puglia (grazie a inglesi e americani già vaccinati) -