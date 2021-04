Gomorra | Marco D’Amore | “Volevo che Ciro l’Immortale sparisse”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 aprile 2021)a ruota libera sul rapporto con il personaggio che gli ha regalato la popolarità,Di Marzio di, figura tra le più iconiche del mondo legato alle serie tv. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore casertano ha spiegato le tappe e l’evoluzione di, parlando anche dell’ultimo capitolo del prodotto seriale che ha per protagonista la famiglia Savastano. “torna redivivo, in Lettonia, dove si ricostruisce una vita col diktat di non tornare indietro”, raccontaperò non ha fatto i conti con il “nemico-amico Genny” che si “mette sulle sue tracce. E torna in Italia”. “Dopo la seconda stagioneche, mi ...