Golem edizioni porta in Italia i romanzi di Cynthia Harrod-Eagles

(Di martedì 27 aprile 2021) Sarà in libreria dal 29 aprile il romanzo “Headlong – Una caduta rovinosa” della scrittrice ingleseautrice di quasi 100che per la prima volta verrà pubblicata anche indalla casa editrice torinese. «Sono davvero felice cheabbia deciso di tradurre e pubblicare il mio romanzo giallo Headlong, che ha come protagonista l’ispettore capo Bill Slider», ha commentato la scrittrice, «Trovo fantastico che anche l’possa finalmente fare la conoscenza di Bill e sono certa che i lettorini, con il loro ben noto calore e senso dell’umorismo, lo ameranno. Mi auguro che questo sia l’inizio di una collaborazione lunga e felice che darà ...

Ospite del nostro salotto virtuale sarà lo scrittore albese Mauro Rivetti, che presenterà il suo ultimo libro, "Tartufi e delitti" (), che merita davvero di finire tra le vostre mani. ...Sono i racconti raccolti dalle ragazze di 'Break the Silence Italia' il progetto nato a Torino nel giugno di un anno fa che ora è diventato un libro, edito dae in vendita dal 29 ...il Denim Day, giornata mondiale di sensibilizzazione allo stupro, che cade il 28 Aprile” Il 29 aprile, in tutte le librerie italiane, è atteso ‘Break The Silence‘, edito dalla casa editrice Golem ...Anche Torino scende in piazza In occasione del lancio del libro 'Break The Silence', edito dalla casa editrice Golem Edizioni, anche a Torino si scenderà in piazza. L'appuntamento è alle 16.30 in ...