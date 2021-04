Gol e assist, Muriel è tra i migliori della A: 27 volte decisivo in questo campionato (Di martedì 27 aprile 2021) Se l’Atalanta sta volando verso la terza qualificazione consecutiva in Champions League è merito anche dell’annata straordinaria che sta vivendo Luis Muriel. Il colombiano non è mai stato così decisivo nella sua carriera: a dirlo è il suo score personale in Serie A che parla di 19 gol (non ne ha mai segnati tanti in un campionato) e 8 assist. In tutto Muriel è stato decisivo 27 volte in Serie A, con il bottino che sale a 33 se contiamo anche i 3 gol realizzati in Champions League e i 2 gol più un assist messi a referto in Coppa Italia. Nel massimo campionato italiano il colombiano è secondo solo all’interista Romelu Lukaku per giocate decisive: il belga ha segnato 21 gol e fornito 7 assist ai compagni. Con ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) Se l’Atalanta sta volando verso la terza qualificazione consecutiva in Champions League è merito anche dell’annata straordinaria che sta vivendo Luis. Il colombiano non è mai stato cosìnella sua carriera: a dirlo è il suo score personale in Serie A che parla di 19 gol (non ne ha mai segnati tanti in un) e 8. In tuttoè stato27in Serie A, con il bottino che sale a 33 se contiamo anche i 3 gol realizzati in Champions League e i 2 gol più unmessi a referto in Coppa Italia. Nel massimoitaliano il colombiano è secondo solo all’interista Romelu Lukaku per giocate decisive: il belga ha segnato 21 gol e fornito 7ai compagni. Con ...

Advertising

CedNight : @annatrieste dopo il gol di Bakayoco ho temuto che gli ancestrali eventi avrebbero portato come minimo a due suoi a… - Torrenapoli1 : Ieri molti hanno messo assist a Di Lorenzo sul gol di Baka, ma non me la sono sentita di attribuirglielo Ha fatto t… - JuveReTweet : RT @JuveReTweet: Assist per Marco Da Graca e gol decisivo su punizione: è Matias Soulé il migliore in campo di #sampJUVE 1-2. Vittoria da g… - LLPI4_ : RT @fcin1908it: 6 gol e 6 assist, finora, alla prima stagione all'#Inter. Come lui, in Europa, solo Robin Gosens. Che stagione per Achraf #… - GiGi24928496 : @Simone93007877 @verok_cal Il mediocre Rebic e il mediocre Leao hanno fatto 8 gol a testa in stagione più gli assis… -