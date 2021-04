Gli Stati Uniti esporteranno 60 milioni di vaccini AstraZeneca (Di martedì 27 aprile 2021) La Casa Bianca ha annunciato che 10 milioni di dosi verranno distribuite nelle prossime due settimane e che tra maggio e giugno saranno pronti altri 50 milioni di vaccini. (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)Gli Stati Uniti cominceranno a condividere le loro scorte di vaccini AstraZeneca appena passeranno i controlli di sicurezza della Food and drug administration, l’ente governativo che si occupa della regolamentazione del cibo e dei farmaci. Il cambio di rotta statunitense è arrivato in seguito dell’acuirsi dell’emergenza da coronavirus in India, che ha portato la Casa Bianca a tornare sui suoi passi e accelerare verso la distribuzione internazionale delle proprie scorte. Il presidente Joe Biden aveva annunciato in precedenza che gli Stati ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) La Casa Bianca ha annunciato che 10di dosi verranno distribuite nelle prossime due settimane e che tra maggio e giugno saranno pronti altri 50di. (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)Glicominceranno a condividere le loro scorte diappena passeranno i controlli di sicurezza della Food and drug administration, l’ente governativo che si occupa della regolamentazione del cibo e dei farmaci. Il cambio di rotta statunitense è arrivato in seguito dell’acuirsi dell’emergenza da coronavirus in India, che ha portato la Casa Bianca a tornare sui suoi passi e accelerare verso la distribuzione internazionale delle proprie scorte. Il presidente Joe Biden aveva annunciato in precedenza che gli...

