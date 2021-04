Giudice Sportivo Serie A | otto squalificati per la 34ª giornata

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilha reso noti i nomi deglidopo le partite della 33ª. Sono ben 8 i calciatori fermati per un turno IlGerardo Mastrandrea ha diramato i nomi deglial termine della 33ªdi campionato. Sono 8 i calciatori fermati per un turno: Mandragora (Torino), Schouten (Bologna), Acerbi (Lazio), Ceccherini (Hellas Verona), Marin (Cagliari), Musso (Udinese), Pandev (Genoa) e Verdi (Torino). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sarà la prima donnain una lega professionistica. La presidente del Tar Emilia Romagna, Germana Panzironi, è stata eletta nuovodella Serie B. La nomina è stata ufficializzata oggi dalla ...ALLENAMENTI E- Dopo un giorno di riposo domenicale il Pisa Sporting Club ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: l'appuntamento è ...Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha stilato la lista di coloro che dovranno saltare la trentaquattresima giornata di campionato. Presenti otto giocatori: Rolando Mandragora e Si ...Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite del 33° turno, ha squalificato 8 giocatori per una giornata: ...