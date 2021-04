Giro d’Italia 2021 | sesta tappa Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno San Giacomo | primo arrivo in salita per la Corsa Rosa

Leggi su oasport

(Di martedì 27 aprile 2021) Arriva ilpunto di svolta per il. La, in programma giovedì 13 maggio, prevederà ilinper la. 160 chilometri dadiad(San), con addirittura 3400 metri di dislivello. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione. PERCORSO Sin dai primi chilometri il gruppo non potrà star tranquillo, visto che sarà prevista una lunga serie di mangia e bevi. Dopo iltraguardo volante di giornata si comincerà a salire: due GPM consecutivi quelli di Forca di Gualdo (seconda categoria, con 10,4 chilometri al ...