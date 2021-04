Giro d’Italia 2021, quarta tappa Piacenza-Sestola: primo arrivo in salita, prime schermaglie tra i big (Di martedì 27 aprile 2021) Prosegue la nostra presentazione delle tappe che caratterizzeranno il Giro d’Italia 2021. Quest’oggi vi illustreremo il percorso del primo arrivo in salita di questa edizione, ossia la quarta frazione, in programma martedì 11 maggio con i suoi 188 chilometri tra Piacenza e Sestola. Il tutto per una tappa appenninica molto mossa, e che potrebbe regalare non poco scompiglio tra i possibili contendenti alla classifica generale. Il punto focale della giornata sarà l’ultimo GPM, il Colle Passerino. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio questa quarta frazione. PERCORSO tappa definita da due parti separate. La prima è completamente rettilinea e pianeggiante lungo la Via Emilia che ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Prosegue la nostra presentazione delle tappe che caratterizzeranno il. Quest’oggi vi illustreremo il percorso delindi questa edizione, ossia lafrazione, in programma martedì 11 maggio con i suoi 188 chilometri tra. Il tutto per unaappenninica molto mossa, e che potrebbe regalare non poco scompiglio tra i possibili contendenti alla classifica generale. Il punto focale della giornata sarà l’ultimo GPM, il Colle Passerino. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio questafrazione. PERCORSOdefinita da due parti separate. La prima è completamente rettilinea e pianeggiante lungo la Via Emilia che ...

Advertising

giroditalia : Con @albertocontador andare in bicicletta era un po’ come essere invitata per un ballo. Mi accompagnava sulle strad… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 27 Aprile 1901 ? Italia, parte il giro automobilistico d'Italia - NoiNotizie : #Foggia: ristoratori e baristi pronti a bloccare la tappa del giro d'Italia - AgenziaOpinione : ACI & SARA ASSICURAZIONI * CICLISMO ITALIANO: « CON LA CAMPAGNA #RISPETTIAMOCI PARTNERSHIP PER LA SICUREZZA STRADAL… - sulsitodisimone : 27 Aprile 1901 ? Italia, parte il giro automobilistico d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Tutto pronto per il Giro-E 2021: un "Giro d'Italia" in pedalata assistita La Gazzetta dello Sport