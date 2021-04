Giovani in primo piano, Superbonus (fino al 2022): ecco cosa c’è nel piano Draghi (Di martedì 27 aprile 2021) Circa 248 miliardi di euro. Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettagliati dal premier Mario Draghi durante la presentazione del piano nazionale di ripresa e resilienza alla Camera.Oltre al Pnrr da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al piano complementare da 30,6 miliardi. Sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche”, ha spiegato Draghi. “Entro maggio – ha aggiunto Draghi – presenteremo un decreto che interviene con misure di carattere prevalentemente strutturale. Volte a favorire l’attuazione del Pnrr e del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Circa 248 miliardi di euro. Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non solo. I fondi che arriveranno al nostro Paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettagliati dal premier Mariodurante la presentazione delnazionale di ripresa e resilienza alla Camera.Oltre al Pnrr da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e alcomplementare da 30,6 miliardi. Sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche”, ha spiegato. “Entro maggio – ha aggiunto– presenteremo un decreto che interviene con misure di carattere prevalentemente strutturale. Volte a favorire l’attuazione del Pnrr e del ...

