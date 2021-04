Giornata Mondiale del Disegno: origini e curiosità, come è nata la ricorrenza? (Di martedì 27 aprile 2021) Conosciuto anche come Giorno del disegnatore, la Giornata Mondiale del Disegno è stata istituita per celebrare l’arte della creatività e anche della fantasia. Istituita a Londra nel 1962 si festeggia, da allora, ogni anno il 27 aprile; si tratta di un’iniziativa creata dal Consiglio Internazionale delle Associazioni del Disegno Grafico e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 aprile 2021) Conosciuto ancheGiorno del disegnatore, ladelè stata istituita per celebrare l’arte della creatività e anche della fantasia. Istituita a Londra nel 1962 si festeggia, da allora, ogni anno il 27 aprile; si tratta di un’iniziativa creata dal Consiglio Internazionale delle Associazioni delGrafico e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

