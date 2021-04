Giornata Mondiale del Disegno, Alessandro Enriquez e la sua collezione in chiave fumettistica (Di martedì 27 aprile 2021) Life&People.it Si celebra oggi 27 aprile la Giornata Mondiale del Disegno, che sottolinea l’importanza della creatività e dell’illustrazione come canali di comunicazione. E se è vero che disegnare libera l’immaginazione, perché non associare la moda ad un fumetto? L’idea di Alessandro Enriquez punta proprio in questa direzione per proporre la sua collezione primavera estate 2021 come se fosse un manga giapponese. Come nasce la Giornata Mondiale del Disegno La Giornata Mondiale del Disegno ha in origine una valenza strettamente professionale, e si rivolge a chi lavora come disegnatore. È infatti il Consiglio Internazionale delle Associazioni di Disegno Grafico ad ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 27 aprile 2021) Life&People.it Si celebra oggi 27 aprile ladel, che sottolinea l’importanza della creatività e dell’illustrazione come canali di comunicazione. E se è vero che disegnare libera l’immaginazione, perché non associare la moda ad un fumetto? L’idea dipunta proprio in questa direzione per proporre la suaprimavera estate 2021 come se fosse un manga giapponese. Come nasce ladelLadelha in origine una valenza strettamente professionale, e si rivolge a chi lavora come disegnatore. È infatti il Consiglio Internazionale delle Associazioni diGrafico ad ...

