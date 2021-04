Ginnastica artistica | Italia maschile alle Olimpiadi | Lodadio punta alla medaglia Bartolini sogna il pass | tutti gli scenari

(Di martedì 27 aprile 2021) L’è al momento certa di presentarsidi Tokyo 2021 con due atleti. La Nazionale disarà sicuramente rappresentata da Marcoe Ludovico Edalli, entrambi qualificati attraverso i Mondiali 2019. Il laziale staccò ilgraziespettacolared’argento conquistata agli anelli, il lombardo fu invece protagonista nel concorso generale individuale e ottenne il biglietto per la sua seconda partecipazione ai Giochi. I nostri portacolori hanno portato a casa dei posti nominali, che dunque appartengono esclusivamente a loro e non possono cedere ad altri. Le speranze di medaglie dipendono soprattutto da Marco, che al momento è in fase ...

Tg1Rai : Europei di ginnastica artistica. Dopo 7 anni #VanessaFerrari torna sul podio e lo fa sulle note di #bellaciao.… - repubblica : Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari sul podio europeo dopo 7 anni sulle note di 'Bella Ciao': 'Dedicato all'Itali… - repubblica : Europei ginnastica artistica, il bronzo di Vanessa Ferrari sulle note di 'Bella Ciao' - AntonioTisi : Dalle 20.55: #calcio e la @SerieA con #Damascelli. La #letteratura, #SanSiro e Gianfelice Facchetti. #Ciclismo con… - OKsiena : GINNASTICA ARTISTICA: DAISY PASCARIU È CAMPIONESSA REGIONALE 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica

L'attività fisica è sempre stata al centro della vita di Shaila che ha praticato anche karate e. Dal 2019 è felicemente fidanzata con Leonardo Blanchard , ex calciatore del ...Dopo gli Europei dia Basilea è la volta del Trampolino Elastico. Giovedì inizierà la competizione all'Iceberg ...Come di consueto l'European Gymnastics e la Federazioned'Italia ...Dopo la promozione in serie A2, prosegue la stagione della ginnastica femminile cesenate che concentra la sua attività sui settori giovanili ...Daisy Pascariu si aggiudica il titolo di Campionessa Regionale 2021 categoria A2 (classe 2011) Gold della Fgi. Grande soddisfazione per l’atleta della sezione ginnastica artistica della Polisportiva M ...