Ginnastica artistica | Italia alle Olimpiadi con 5 azzurre | chi verrà convocata? Il rebus squadra e uno spareggio

(Di martedì 27 aprile 2021) L’sarà presentedi Tokyo 2021 con cinque ragazze: quattro faranno parte della, la quinta sarà invece una tra Vanessa Ferrari e Lara Mori (e gareggerà da individualista). Il quartetto si è qualificato ai Giochi attraverso i Mondiali 2019 (dove la nostra Nazionale conquistò una storica medaglia di bronzo nel tteam event), mentre l’altro biglietto è un discorso diretto tra le dueche si deciderà all’ultima tappa della Coppa del Mondo di Specialità (sulla carta prevista a giugno a Doha, la toscana è in leggero vantaggio nella classifica del corpo libero). Il Direttore Tecnico Enrico Casella avrà un bel da fare per decidere chi convocare per la rassegna a cinque cerchi. Sono tante le scelte a disposizione del tecnico bresciano, il quale deve soprattutto recuperare ...