Gigio scherza con Reina dopo il k o | le immagini che hanno fatto infuriare i tifosi

SAnardu : Se la prendono con Gigio Donnarumma perché scherza e ride con un suo ex compagno.... Cosa pretendiamo da una tifos… - SAnardu : @MaxNerozzi @LaraMarsiglia Se la prendono con Gigio perché scherza e ride con un suo ex compagno.... Cosa pretendi… - emamarro : RT @Affaritaliani: Donnarumma scherza con Reina dopo il ko di Lazio-Milan, bufera social su Gigio - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Donnarumma scherza con Reina dopo il ko di Lazio-Milan, bufera social su Gigio - Affaritaliani : Donnarumma scherza con Reina dopo il ko di Lazio-Milan, bufera social su Gigio -

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, dopo la sconfitta con la Lazio, è stato immortalato dalle telecamere mentre scherzava con l'ex compagno di squadra. Immagini che hanno fatto andare su tutte ...Donnarumma nel mirino delle critiche dopo la pesante sconfitta del Milan in casa della Lazio ... inquadrato dalle telecamere di Sky mentre a fine partita dopo il ko per 3 - 0 ride econ l'...L'estremo difensore del Milan è stato immortalato, dopo la sconfitta contro la Lazio, ridere e scherzare con Reina. I tifosi rossoneri non hanno gradito ...Il Milan gli ha prima offerto 6 milioni + 1 milione di bonus per cinque anni, poi 7+1 per cinque anni, entrambe rifiutate. La posizione del Milan è proteggere Donnarumma fino a fine campionato. Ci son ...