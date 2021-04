Gianni Sperti, lo avete mai visto a 16 anni? Com’era prima del successo (Di martedì 27 aprile 2021) l’amatissimo opinionista di Uomini e Donne. È uno dei volti più amati della nostra tv. Da anni è nel cast fisso di Uomini e Donne e in coppia con Tina Cipollari fa impazzire i telespettatori. Parliamo di Gianni Sperti, opinionista dell’amatissima trasmissione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 aprile 2021) l’amatissimo opinionista di Uomini e Donne. È uno dei volti più amati della nostra tv. Daè nel cast fisso di Uomini e Donne e in coppia con Tina Cipollari fa impazzire i telespettatori. Parliamo di, opinionista dell’amatissima trasmissione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Giulia71125841 : @joenapia1 Forse no, già ne fanno uno a Gianni Sperti, mi sembra di aver visto, quindi non credo ne facciano due insieme ma mai dire mai. - lilla_lp_so : domani alle iene mandano lo scherzo a gianni sperti, quindi probabile che quello di stefy ci sarà giovedì - bubinoblog : LE IENE: IL TREMENDO SCHERZO A GIANNI SPERTI CON LA COMPLICITÀ DI MARIA DE FILIPPI - AgenziaOpinione : ITALIA 1 – “ LE IENE “ * MARTEDÌ 27 APRILE: « NOVITÀ SUL CASO DEI PRESUNTI ABUSI IN VATICANO AI CHIERICHETTI DEL PA… - antonellaa262 : Anticipazioni Uomini e donne trono over: Gemma Galgani ancora una volta al centro dell’attenzione per le polemiche… -