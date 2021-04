Gianni Sperti e Paola Barale, un matrimonio terminato troppo presto: i motivi (Di martedì 27 aprile 2021) Gianni Sperti stasera protagonista di uno scherzo che vedremo nella nuova puntata de “Le Iene” in onda dalle 21:30 su Italia 1, è stato sposato con Paola Barale dal 1999 al 2002. Sebastian Gazzarrini farà passare uno spiacevole compleanno all’ex ballerino ed opinionista di Uomini & Donne ! Simulando un piccolo incidente automobilistico, un passante fingerà di essersi rotto una gamba e di essere disposto a accantonare la denuncia contro l’ex ballerino pur di diventare opinionista del noto programma di Canale 5, Uomini e Donne. Sperti, dopo aver letto decine di titoli di giornali online che titolavano “Brutto incidente per il noto opinionista” e ancora “Gianni Sperti investe un uomo nel giorno del suo compleanno”, si troverà a dover mediare tra il finto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021)stasera protagonista di uno scherzo che vedremo nella nuova puntata de “Le Iene” in onda dalle 21:30 su Italia 1, è stato sposato condal 1999 al 2002. Sebastian Gazzarrini farà passare uno spiacevole compleanno all’ex ballerino ed opinionista di Uomini & Donne ! Simulando un piccolo incidente automobilistico, un passante fingerà di essersi rotto una gamba e di essere disposto a accantonare la denuncia contro l’ex ballerino pur di diventare opinionista del noto programma di Canale 5, Uomini e Donne., dopo aver letto decine di titoli di giornali online che titolavano “Brutto incidente per il noto opinionista” e ancora “investe un uomo nel giorno del suo compleanno”, si troverà a dover mediare tra il finto ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, come ha fatto Gianni Sperti? | Il racconto - infoitcultura : Uomini e Donne, Luca Cenerelli attaccato da Gianni Sperti: 'Chiedi scusa per ripulire la tua immagine' - zazoomblog : UOMINI E DONNE oggi 27 aprile: Gianni Sperti critica Biagio - #UOMINI #DONNE #aprile: #Gianni - JackBurton_79 : RT @hipsterdelcazzo: “Ma io dico, per forza uno si arruola nell’esercito di pappalardo. Fino a due settimane fa non si poteva andare a fare… -