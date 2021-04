Gianni Minà e Maradona, nuovo libro del giornalista sul Pide de oro (Di martedì 27 aprile 2021) Gianni Minà, nuovo libro su Maradona annunciato oggi su Facebook dal giornalista. Uscirà in una data storica per Napoli Maradona e Gianni Minà (foto Facebook)Gianni Minà ha sempre avuto un grande rapporto con Napoli e il Sud, con tutto il Sud, in particolare quello dell’America. Da giornalista ha intervista e raccontato le vicende dei più grandi personaggi della città partenopea, da Pino Daniele a Massimo Troisi. Leggi Napoli dici Maradona, e anche con il grande numero 10 ha avuto un rapporto speciale, forse addirittura privilegiato. “Con Maradona il mio rapporto è stato sempre molto franco. Io rispettavo il campione, il genio del ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)suannunciato oggi su Facebook dal. Uscirà in una data storica per Napoli(foto Facebook)ha sempre avuto un grande rapporto con Napoli e il Sud, con tutto il Sud, in particolare quello dell’America. Daha intervista e raccontato le vicende dei più grandi personaggi della città partenopea, da Pino Daniele a Massimo Troisi. Leggi Napoli dici, e anche con il grande numero 10 ha avuto un rapporto speciale, forse addirittura privilegiato. “Conil mio rapporto è stato sempre molto franco. Io rispettavo il campione, il genio del ...

