Germania - Volkswagen aderisce al cloud "Catena-X" (Di martedì 27 aprile 2021) Il futuro dell'auto sarà strettamente dipendente dalla raccolta e dalla gestione dei dati e quindi dallo sviluppo di sistemi informatici proprietari all'avanguardia. Le Case europee ne sono pienamente consapevoli e in questo contesto - anche alla luce della necessità di ridurre la dipendenza dai colossi statunitensi, da decenni leader nello sviluppo di software - si inseriscono una serie di iniziative come la "Software République" promossa dalla Renault con diverse realtà francesi e soprattutto "Catena-X", un progetto avviato lo scorso dicembre da diversi colossi dell'industria tedesca che ora ha registrato anche l'adesione del gruppo Volkswagen. Il progetto. "Catena-X" è una piattaforma che si pone l'obiettivo di agevolare lo scambio di dati standardizzati tra le aziende e creare una stretta rete di legami tra produttori e fornitori ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania Volkswagen Semiconduttori: Ford e Volkswagen avvertono che la situazione peggiorerà Anche in Germania, nello stabilimento di Saarlouis ideato per Focus, le attività resteranno sospese ... Il Gruppo Volkswagen prevede che la carenza di chip avrà un impatto più grave sulla produzione del ...

Borsa: Europa resiste, futures Usa incerti, Milano +0,38% ... dopo dati sulla fiducia economica in Germania inferiori alle stime degli analisti e in vista della ... Le vendite intanto si spostano sugli automobilistici Volkswagen ( - 1,57%) e Porsche ( - 1,14%) a ...

Dieselgate Volkswagen, indagati altri 15 manager Quattroruote Semiconduttori: Ford e Volkswagen avvertono che la situazione peggiorerà La carenza di chip continua ad avere un impatto sull'industria automobilistica, con molte aziende che hanno deciso di sospendere la produzione di alcuni veicoli nell'attesa di tempi migliori.

Volkswagen Polo restyling 2021 E' stato proprio un .La prova è stata poi interrotta a causa dellaGTi R5 di Nikolay Gryazin cappottatasi, e finita quindi a bloccare la strada: perciò tutti coloro che sono partiti dopo hanno ricevuto ...

