Germania, Federcalcio annuncia: “Presto i colloqui con Flick e Bayern Monaco” (Di martedì 27 aprile 2021) La Federcalcio tedesca inizia a lavorare per portare Hansi Flick sulla panchina della Nazionale. La Federazione ha infatti annunciato all’agenzia SID che Presto inizierà i colloqui con l’attuale tecnico del Bayern Monaco e il club bavarese per consentire al tecnico di prendere il posto di Joachim Low dopo gli Europei. “È risaputo che Hansi Flick è tenuto in grande considerazione dalla DFB. Possiamo confermare che terremo colloqui con lui e con i responsabili del Bayern” ha detto la Federcalcio. Quest’ultima, tempo fa, aveva dichiarato di non essere disposta a pagare la buonuscita per un allenatore sotto contratto ed essendo Flick ormai libero (i bavaresi hanno ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Latedesca inizia a lavorare per portare Hansisulla panchina della Nazionale. La Federazione ha infattito all’agenzia SID cheinizierà icon l’attuale tecnico dele il club bavarese per consentire al tecnico di prendere il posto di Joachim Low dopo gli Europei. “È risaputo che Hansiè tenuto in grande considerazione dalla DFB. Possiamo confermare che terremocon lui e con i responsabili del” ha detto la. Quest’ultima, tempo fa, aveva dichiarato di non essere disposta a pagare la buonuscita per un allenatore sotto contratto ed essendoormai libero (i bavaresi hanno ...

Advertising

sportface2016 : #Germania, la Federcalcio annuncia: 'Presto i colloqui con #Flick e #BayernMonaco' - sportli26181512 : Dalla Germania: Juve, occhi su Flick: Non c'è solo la Federcalcio tedesca sulle tracce di Hansi...… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?#SuperLeague – #Germania, comunicato #DFB e #DFL: “Il calcio non è egoismo” La Federcalcio tedesca e la Lega professioni… - titty_napoli : RT @BombeDiVlad: ?#SuperLeague – #Germania, comunicato #DFB e #DFL: “Il calcio non è egoismo” La Federcalcio tedesca e la Lega professioni… - BombeDiVlad : ?#SuperLeague – #Germania, comunicato #DFB e #DFL: “Il calcio non è egoismo” La Federcalcio tedesca e la Lega prof… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Federcalcio Neymar alle Olimpiadi? Il CT del Brasile non ha dubbi ... infatti, che la Federcalcio brasiliana sia da tempo al lavoro per portare la star del Paris Saint -... Nel frattempo, il Brasile è stato sorteggiato nel gruppo con Germania, Costa d'Avorio e Arabia ...

Neymar alle Olimpiadi, c'è la conferma ...il Brasile nel gruppo con Germania, Costa d'Avorio e Arabia Saudita. E André Jardine, il CT della Selecão Olimpica , ora più che mai, non ha dubbi: serve Neymar . Da tempo la Federcalcio ...

Germania, Federcalcio annuncia: "Presto i colloqui con Flick e Bayern" Sportface.it Pirlo Juventus, panchina in bilico: spunta l’ex ct campione del Mondo PIRLO JUVENTUS - La stagione della Juventus volge al termine, e per i bianconeri è tempo di riflessioni. La panchina di An ...

Neymar alle Olimpiadi, c'è la conferma Il sorteggio dei gironi del torneo di calcio maschile dell'Olimpiade di Tokyo ha inserito il Brasile nel gruppo con Germania, Costa d'Avorio e Arabia Saudita.

... infatti, che labrasiliana sia da tempo al lavoro per portare la star del Paris Saint -... Nel frattempo, il Brasile è stato sorteggiato nel gruppo con, Costa d'Avorio e Arabia ......il Brasile nel gruppo con, Costa d'Avorio e Arabia Saudita. E André Jardine, il CT della Selecão Olimpica , ora più che mai, non ha dubbi: serve Neymar . Da tempo la...PIRLO JUVENTUS - La stagione della Juventus volge al termine, e per i bianconeri è tempo di riflessioni. La panchina di An ...Il sorteggio dei gironi del torneo di calcio maschile dell'Olimpiade di Tokyo ha inserito il Brasile nel gruppo con Germania, Costa d'Avorio e Arabia Saudita.