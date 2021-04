Genocidio armeno | Erdogan | parole di Biden “senza fondamento” Il video

(Di martedì 27 aprile 2021)di” Ankara, 26 apr. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyipha definito “” il riconoscimento da parte del presidente americano Joedel. “In un messaggio pubblicato il 24 aprile, il presidente degli Stati Uniti d’America Joeha utilizzato delle, ingiuste e contrarie alla realtà riguardanti gli eventi dolorosi avvenuti nella nostra regione più di un secolo fa”, ha affermatoin un intervento pubblico, mettendo in guardia dall’effetto ...

Advertising

ilfoglio_it : Il genocidio sconosciuto. Il Grande Male del popolo armeno ora è stato ufficialmente riconosciuto dagli Stati Uniti… - Avvenire_Nei : Alla fine la verità viene sempre fuori - di Antonia Arslan - matteosalvinimi : Nel triste anniversario del Genocidio del Popolo Armeno, che costò la vita a un milione e mezzo di donne e uomini,… - SurrexitVere : RT @andygag: Il martirio fulcro del cristianesimo. Il Grande Male. La persecuzione dei cristiani, oggi più grande che mai - gieffeci71 : RT @andygag: Il martirio fulcro del cristianesimo. Il Grande Male. La persecuzione dei cristiani, oggi più grande che mai -

Ultime Notizie dalla rete : Genocidio armeno

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito 'senza fondamento' il riconoscimento da parte del presidente americano Joe Biden del. 'In un messaggio pubblicato il 24 aprile, il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha utilizzato delle parole senza fondamento, ingiuste e contrarie alla realtà ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito "senza fondamento" il riconoscimento da parte del presidente americano Joe Biden del."In un messaggio pubblicato il 24 aprile, il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha utilizzato delle parole senza fondamento, ingiuste e contrarie alla realtà riguardanti ...Il 24 aprile, giorno della commemorazione del genocidio armeno, sulla pagina ufficiale della Casa Bianca viene pubblicata una dichiarazione da parte del presidente degli USA Joe Biden. Il testo recita ...Chiunque segua i System of a Down da un numero sufficiente di anni, sarà ben informato su un tema molto delicato ...