Gasdotti ed energia pulita: in Grecia le alleanze passano dalla gas-diplomacy. E il governo chiede garanzie agli investitori (Di martedì 27 aprile 2021) Isole ad energia pulita, addio al carbone e policies legate ai nuovi Gasdotti. La Grecia prova a cambiare passo alla voce dossier energetico, sia in chiave ambientale che economica e geopolitica, forte del fatto che sul proprio suolo e sotto il suo mare transitano tre Gasdotti come il Tap, il Tanap e l’Eastmed (quando sarà ultimato). Una delegazione governativa della Macedonia del Nord, guidata dal primo ministro Zoran Zaef, si recherà in Grecia tra pochi giorni per firmare un accordo significativo: verrà avviata la costruzione dell’interconnector del gas tra i due Paesi che parlerà anche un po’ italiano, visto che il player greco coinvolto, Desfa, è partecipato da Snam. La società greca Gastrade SA ha annunciato la firma degli accordi per la cooperazione di National Energy ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Isole ad, addio al carbone e policies legate ai nuovi. Laprova a cambiare passo alla voce dossier energetico, sia in chiave ambientale che economica e geopolitica, forte del fatto che sul proprio suolo e sotto il suo mare transitano trecome il Tap, il Tanap e l’Eastmed (quando sarà ultimato). Una delegazione governativa della Macedonia del Nord, guidata dal primo ministro Zoran Zaef, si recherà intra pochi giorni per firmare un accordo significativo: verrà avviata la costruzione dell’interconnector del gas tra i due Paesi che parlerà anche un po’ italiano, visto che il player greco coinvolto, Desfa, è partecipato da Snam. La società greca Gastrade SA ha annunciato la firma degli accordi per la cooperazione di National Energy ...

