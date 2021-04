Galaxy A41 e A31 fanno il bis | arrivano Android 11 e la One UI 3 1HDblog it

(Di martedì 27 aprile 2021)A41 e A31 ricevono11 e la One UI 3.1: ecco tutte le novità.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

HDblog : Galaxy A41 e A31 fanno il bis: arrivano Android 11 e la One UI 3.1 - TuttoAndroid : Aggiornamenti per i Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 Ultra e tanti altri #galaxys21 #samsung - hw_brain : Anche il Galaxy A41 si sta aggiornando ad Android 11 - artloverj : Voglio cambiare il telefono, ma sono indecisa: secondo voi è meglio il Samsung Galaxy A41 o il Samsung Galaxy A32 (4G)? ?? - smartmikeoffert : Samsung Galaxy A41 Smartphone, Display 6.1' Super AMOLED ? 198,90€ anziché 299,00€ ?? ?? -

... dopoA21s di cui abbiamo parlato non più tardi di questa mattina , infatti, è arrivato adesso il turno diA31, smartphone di fascia medio bassa che abbiamo potuto ...Samsung sta aggiornando ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1 ilin Europa: ecco i dettagli che sappiamo al momento. Se possedete un SamsungSM - A415F è probabile che tra qualche giorno inizierete a ricevere una nuova notifica di ...Due ulteriori smartphone della gamma Galaxy A di Samsung si aggiungono alla già ampia lista di dispositivi aggiornati alla One UI 3.1: dopo Galaxy A21s di cui abbiamo parlato non più tardi di questa m ...Samsung sta per lanciare l'evento 'Supercharge', che proporrà offerte esclusive su diversi prodotti. Gli utenti possono già registrarsi.