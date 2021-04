Gabriel Garko, morto il papà: “Buon viaggio” il toccante addio su Instagram (Di martedì 27 aprile 2021) Gabriel Garko pubblica sui social una dolce dedica al padre Claudio scomparso nelle scorse ore. Ecco le ultime parole di addio. Con un toccante messaggio pubblicato su Instagram Gabriel Garko, all’anagrafe Dario Oliviero annuncia la scomparsa del padre Claudio. L’attore ha voluto rendere omaggio al padre scomparso condividendo con i propri followers alcuni scatti del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 27 aprile 2021)pubblica sui social una dolce dedica al padre Claudio scomparso nelle scorse ore. Ecco le ultime parole di. Con unmessaggio pubblicato su, all’anagrafe Dario Oliviero annuncia la scomparsa del padre Claudio. L’attore ha voluto rendere omaggio al padre scomparso condividendo con i propri followers alcuni scatti del L'articolo proviene da Leggilo.org.

