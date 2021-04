Furti auto: cc Cremona,12 arresti fra Lombardia ed Emilia (Di martedì 27 aprile 2021) Dodici arresti per furto e appropriazione indebita di autovetture, ricettazione e riciclaggio: questi i principali reati per i quali sono stati eseguiti i provvedimenti giudiziari da parte dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Dodiciper furto e appropriazione indebita divetture, ricettazione e riciclaggio: questi i principali reati per i quali sono stati eseguiti i provvedimenti giudiziari da parte dei ...

Furti d'auto fra Lombardia ed Emilia, 12 arresti commenta Dodici persone sono state arrestate per furto e appropriazione indebita di autovetture, ricettazione e riciclaggio. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Cremona, in seguito a un'...

