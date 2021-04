Fuori tema: anticipazioni e ospiti della puntata del 27 aprile dello show con Ale e Franz (Di martedì 27 aprile 2021) Fuori tema: anticipazioni e ospiti dello show con Ale e Franz su Rai 2 27 aprile Questa sera, martedì 27 aprile 2021, su Rai 2 in seconda serata torna Fuori tema, il nuovo show di Ale e Franz. Il duo comico, per festeggiare i 25 anni di carriera, mischia le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito esperimento televisivo su Rai 2, in onda da martedì 13 aprile per otto puntate in seconda serata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 aprile 2021, di Fuori ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021)con Ale esu Rai 2 27Questa sera, martedì 272021, su Rai 2 in seconda serata torna, il nuovodi Ale e. Il duo comico, per festeggiare i 25 anni di carriera, mischia le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito esperimento televisivo su Rai 2, in onda da martedì 13per otto puntate in seconda serata. Ecco lee glidi oggi, 272021, di...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Ale e Franz “Fuori Tema” su Rai2 – Ospite della terza puntata: Simone Cristicchi - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Ale e Franz “Fuori Tema” su Rai2 – Ospite della terza puntata: Simone Cristicchi - PietroPecchioni : @GBorzillo @Gianlucaimpa @Manuinter2 @Inter Sul tema #Handanovic ,purtroppo, (come d’altronde su molti altri...) c’… - 58_life58 : @QuaiDavide @DomandeLecite @yenisey74 Divaghi e sei sempre fuori tema.?? - Angela18172963 : RT @AThisagio: Dayane se vuoi altre foto a tema coccole dimmelo tranquillamente che tiro fuori l'artiglieria pesante #exrosmello https://t… -