Frodi fiscali, smantellata rete criminale nel casertano: cinque misure cautelari (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa – Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza di Aversa ha eseguito un'ordinanza applicativa di 5 misure cautelari personali (di cui due arresti domiciliari, due obblighi di presentazione alla pubblica giustizia e un obbligo di dimora) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti partecipi di un sodalizio criminale dedito alla commissione di ingenti Frodi fiscali ai danni dell'erario. L'adozione di tali misure scaturisce da una complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria svolta dai finanzieri della Compagnia di Aversa, sotto la direzione dei magistrati, nel cui ambito si è potuto accertare un vorticoso giro di false fatturazioni, per un ammontare di ...

