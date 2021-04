Friselle pugliesi | la ricetta estiva con le alici fritte

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 aprile 2021) LaDetto Fatto di oggi 27 aprile 2021, ladelle, un piatto estivo leggero e colorato, lada copiare perché con verdure e ortaggi. Unaleggera ma anche nutriente e non solo colorata. Con l’arrivo della bella stagione lesono perfette, lesono da usare come vogliamo. In pochissimo tempo possiamo portare in tavola una cena o un pranzo delizioso, in questo caso laDetto Fatto è un po’ più lunga, sostituisce primo e secondo piatto. Accompagniamo leanche con le. Davvero unadell’estate da Detto fatto da copiare. Ecco ladelle ...