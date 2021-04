Frida Bollani Magoni, chi è la figlia di Stefano che è diventata star dei social in poche ore (Di martedì 27 aprile 2021) “Frida ha 16 anni, ha cominciato a fare concerti jazz che ne aveva solo 2, poi abbiamo iniziato a suonare assieme quando aveva 8 anni e ha pure scritto un musical così dal nulla”. Così un orgoglioso papà Stefano Bollani ha presentato a “Via dei Matti numero 0”, in onda su Rai Tre lo scorso 23 aprile, la 16enne figlia Frida Bollani Magoni al termine della sua emozionante esecuzione al pianoforte del classico “Hallelujah” di Leonard Cohen. Frida nasce dalla relazione di Stefano Bollani con l’attrice Petra Magoni. I due hanno avuto anche un altro figlio Leone, 22enne. Dopo dieci anni Bollani e la Magoni si sono separati e il pianista si è poi sposato con l’attrice e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “ha 16 anni, ha cominciato a fare concerti jazz che ne aveva solo 2, poi abbiamo iniziato a suonare assieme quando aveva 8 anni e ha pure scritto un musical così dal nulla”. Così un orgoglioso papàha presentato a “Via dei Matti numero 0”, in onda su Rai Tre lo scorso 23 aprile, la 16enneal termine della sua emozionante esecuzione al pianoforte del classico “Hallelujah” di Leonard Cohen.nasce dalla relazione dicon l’attrice Petra. I due hanno avuto anche un altro figlio Leone, 22enne. Dopo dieci annie lasi sono separati e il pianista si è poi sposato con l’attrice e ...

Advertising

FQMagazineit : Frida Bollani Magoni, chi è la figlia di Stefano che è diventata star dei social in poche ore - fridabmmusic : RT @CarloClimati: 'Amazing grace'. Una splendida interpretazione di @fridabmmusic Ecco il link del video dal canale YouTube di Frida Bollan… - CarloClimati : 'Amazing grace'. Una splendida interpretazione di @fridabmmusic Ecco il link del video dal canale YouTube di Frida… - EleonoraDAmore : Fenomeno Frida Bollani Magoni, la figlia d'arte dalla voce ipnotica - Miriside20 : RT @JGiusi: Il mondo della musica Meravigliosa 'La compagnia del Cigno' Meravigliosa Frida Bollani Magoni La musica come impegno come ami… -