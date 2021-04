Francia e Germania svelano i Recovery Plan Da Berlino 90% di risorse a green e digitale

Advertising

fattoquotidiano : Francia e Germania presentano insieme i loro piani di rilancio dell’economia e dicono sì alla tassa globale sulle m… - MEF_GOV : Domani mattina alle ore 8.00 il ministro dell’Economia e delle Finanze, #DanieleFranco, rilascerà una dichiarazione… - Tesla__89 : @Michele_Arnese Non è che la politica è un gioco a somma zero. Francia e Germania ci hanno sempre provato a coinvol… - Tesla__89 : @armarosono @Michele_Arnese Quando invece esiste anche che magari Francia e Germania non aspettano altro che cooper… - IsabellaDaragon : Da chi ha in tutti i modi possibili mortificato la nostra economia a vantaggio di: Francia, Germania, Cina, Tunisia… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Germania

Presentazione congiunta perdei piani e domani (mercoledì 28 aprile, ndr) alla Commissione Ue arrivano anche i progetti di Italia e Spagna . "Oggi è un giorno positivo per l'Italia"...I dati al 2018 attestano 28 km di ferrovie ogni 100mila abitanti in Italia, a fronte di 34 km in Spagna, 41 in, 47 in. Tre sono i procedimenti di infrazione per inquinamento ...La Germania accelera sul completamento del gasdotto Nord Stream 2, nonostante l’irritazione Usa e l’imminente arrivo della rivoluzione green ...Il ministro della transizione ecologica: "Per il Governo il Pnrr non sarà solo un piano post pandemia, ma vuole gettare le basi per il futuro del ...