Francesco Piro | ' Il Recovery Fund è un' occasione storica per tutto il Sud

(Di martedì 27 aprile 2021) di Antonello Sette, quale è la situazione in Basilicata? La pandemia vi ha messo in ginocchio? E' stato un anno molto complicato per noi - lamenta il Presidente del Gruppo consiliare di ...

Advertising

simonaumberta : RT @simonaumberta: @caritas_milano @nelloscavo @CaritasItaliana @iamCARITAS @manginobrioches @VujaBoskov @_Nico_Piro_ @rulajebreal @Fiorell… - simonaumberta : @caritas_milano @nelloscavo @CaritasItaliana @iamCARITAS @manginobrioches @VujaBoskov @_Nico_Piro_ @rulajebreal… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Piro

Globalist.it

di Antonello Sette, quale è la situazione in Basilicata? La pandemia vi ha messo in ginocchio? E' stato un anno molto complicato per noi - lamenta il Presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia alla ...Lo dichiara, presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia della Regione Basilicata, in una intervista a spraynews.it. "La disoccupazione giovanile senza alcun dubbio è un grosso ...Il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia alla Regione Basilicata: "Contiamo sulle risorse del piano per poter fare quel salto di qualità che attendiamo da sempre" ..."E’ stato un anno molto complicato per la Basilicata a causa del Covid. Speriamo che la campagna di vaccinazione che la Regione sta organizzando ci faccia uscire al più presto dall’incubo e rivedere u ...