FOTO – Bari | contestazione shock al San Nicola | “Se non ci credete questa fine farete”

Il clima è incandescente in casa biancorossa dopo che ilha perso per 3 - 0 l'ultima gara di campionato contro la Turris . Nelle ultime cinque gare i biancorossi hanno totalizzato un pareggio, ...... dove mi trovavo il giorno della caduta del Muro, alla nave Vlora, che arrivò acon 12000 ... Testimone attraverso ledi periodi che hanno sconvolto il vivere quotidiano delle persone. Cosa ...Bari, contestazione shock al San Nicola dei tifosi contro i De Laurentiis hanno esposto uno striscione con testa di maiale e frase minacciosa.Durissimo avvertimento rivolto ai calciatori da parte di alcuni tifosi biancorossi. “Se non ci credete, questa fine farete“. Questo è il minaccioso messaggio del pesante striscione apparso all’esterno ...